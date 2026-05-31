Ürgüp'te Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
31.05.2026 17:27
Ürgüp'te asfalt çalışması sırasında devrilen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, asfalt çalışması sırasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi ile Ayvalı Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 AFC 226 plakalı kamyonun sürücüsü Hayati E., yol yapım çalışmaları kapsamında yola serilen zift nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.

Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
