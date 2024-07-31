Urla'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Urla'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

31.07.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yangın, dün saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, havanın kararmasıyla birlik yangın alanına 2 adet gece görüşlü helikopter sevk edildi. Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

1 kişi gözaltında

Gece saatlerinde yangın bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığının tahmin edildiğini ve işletme sahibi İ.A.'nın (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirmişti. Ayrıca Elban, "Yangına, 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı da tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Orman Yangını, İzmir, Urla, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Urla'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Urla'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement