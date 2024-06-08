İzmir Urla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale etti. Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR