İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 18.32 sıralarında Kuşçular Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Urla'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?