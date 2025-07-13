Urla\'da Yangına Havadan ve Karadan Müdahele

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangın, öğle saatlerinde Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve orman işçileriyle müdahale başlatıldı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. - İZMİR