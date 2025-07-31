Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan gece yarısı kararnamesiyle Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'in görev yeri değişti. Semiz, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Uşak'taki görevi sona eren Kıdemli Albay Fahri Semiz'in yerine ise Şırnak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Özgür Kılıç atandı. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?