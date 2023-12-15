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Uşak-İzmir Karayolu Üzerinde Yük Taşıyan Tır Yandı - Son Dakika
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Uşak-İzmir Karayolu Üzerinde Yük Taşıyan Tır Yandı

Uşak-İzmir karayolu üzerinde seyir halinde olan gıda ürünleri yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi. Uşak-İzmir karayolu ise ekiplerin çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

Uşak-İzmir Karayolu Üzerinde Yük Taşıyan Tır Yandı
15.12.2023 - 10:40,
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Uşak- İzmir karayolu üzerinde hareket halindeki gıda ürünleri yüklü tır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-İzmir kara yolu Çamyazı köyü mevki yakınlarında M.E. idaresindeki 34 NS 9573 plakalı gıda ürünleri yüklü tır henüz sebebi belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tır kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Uşak-İzmir karayolu, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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İtfaiye, İzmir, Ulaşım, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak-İzmir Karayolu Üzerinde Yük Taşıyan Tır Yandı - Son Dakika


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