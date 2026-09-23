Uşak Sivaslı'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak Sivaslı'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli hastanede hayatını kaybetti

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücü yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Gölbahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kandemir (27) idaresindeki 64 ADS 449 plakalı motosiklet ile A.Y. (20) yönetimindeki 20 ADB 148 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Ramazan Kandemir Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kandemir'e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıMotosiklet3. SayfaUşakSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Sivaslı'da motosiklet otomobille çarpıştı, motosikletli hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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