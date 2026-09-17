Uşak'ta 1-15 Eylül uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 1-15 Eylül uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

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Uşak\'ta 1-15 Eylül uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı
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Uşak'ta 1-15 Eylül tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 230 bin 256 adet sentetik ecza, sentetik kannabinoid, bonzai hammaddesi, metamfetamin, esrar ve kokain ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Uşak'ta belirli tarihler arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 1-15 Eylül tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 230 bin 256 adet sentetik ecza, 11 bin 163 kullanımlık 44 parça halinde sentetik kannabinoid, 330 gram bonzai hammaddesi, 51 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 3 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelenin kararlılıkla artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaEylülUşakSon Dakika

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