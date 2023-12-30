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Uşak'ta Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak\'ta Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
30.12.2023 - 08:47,
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Uşak'ta motosiklet ve kamyonetin karıştığı kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi 1. Eldeniz Sokak ile 1. Pırlanta Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.T.T. (15) idaresindeki 64 ADG 178 motosiklet ile A.Ç. (59) kontrollündeki 34 ETA 512 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü E.T.T. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan E.T.T.'nin ehliyetsiz olduğu ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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