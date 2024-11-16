Uşak\'ta Fabrikada Yangın Çıktı

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Uşak'ta Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, tekstil atıklarından elyaf üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Dokuzuncu Cadde üzerinde bulunan tekstil atıklarından elyaf üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle karnet bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, can kaybının yaşanmadığı yangında fabrikada maddi hasar oluştu. - UŞAK