Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

30.06.2026 16:23
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Uşak'ın Banaz ilçesinde bir otomobil bankta oturan iki kişiye çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bankta oturan iki kişiye otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U. (31) idaresindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bankta oturan H.G. (46) ile Ahmet Aydemir (67)'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, daha sonra bir evin duvarına çarparak durdu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Aydemir, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aydemir, burada 14 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan H.G.'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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