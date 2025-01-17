Uşak'ta Feci Kaza: 28 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Feci Kaza: 28 Yaralı

Uşak\'ta Feci Kaza: 28 Yaralı

Uşak'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 28 kişi yaralandı, 1'inin durumu ağır.

17.01.2025 03:12
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Uşak'ta otomobil ile işçi servisin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 28 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak- İzmir Karayolu üzerinde seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 35 Z 3335 plakalı otomobil Gediz Kavşağı'na geldiğinde, aynı istikamette ilerleyen B.P. yönetimindeki 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, işçi servisi ise yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücüler, otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi ve işçi servisinde bulunan 24 işçi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine Uşak Valisi Naci Aktaş gelerek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibariyle yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibariyle yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Vali Aktaş ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek yaralıların sağlık durumu hakkında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tarık Acar'dan bilgi aldı. Ardından Vali Aktaş, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaralıların yakınlara ise yaralılar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne gece vardiyasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Feci Kaza: 28 Yaralı - Son Dakika

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