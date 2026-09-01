Uşak'ta FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Uşak'ta, FETÖ/PDY üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, hakkında "FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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