Uşak'ta iki grubun kavgasında Afganistan uyruklu kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki grubun kavgasında Afganistan uyruklu kişi bıçakla ağır yaralandı

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Uşak'ta düğün salonu önünde iki grup arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan kişi hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uşak'ta düğün salonunun önünde yaşanan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Ovademirler Mahallesi Ova Caddesi üzerindeki düğün salonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün salonu önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Afganistan uyruklu R.H. (53), bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan R.H., düğün salonunda bulunan yakınları tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan R.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından bölgeden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
AfganistanGüvenlik3. SayfaGüncelUşakOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta iki grubun kavgasında Afganistan uyruklu kişi bıçakla ağır yaralandı - Son Dakika
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