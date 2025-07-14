Uşak'ta İkiz Kardeş Cinayeti: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Uşak'ta İkiz Kardeş Cinayeti: 5 Tutuklama

14.07.2025 20:39
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Uşak'ta av tüfeğiyle öldürülen ikiz kardeşler cinayetinde 5 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülen ikiz kardeşler cinayetine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak merkeze bağlı Hacıkadem Çamlığı yakınlarında 12 Temmuz'da meydana gelen olayda ormanlık alanda oturan ikiz kardeşler O.U. (31) ile O.U.'ya (31) iddiaya göre K.B.İ. plakasız bir araçla gelerek av tüfeği ile ateş etti.

Ateş edilmesinin ardından yaralanan ikiz kardeşler, yanlarında bulunan arkadaşları tarafından araçla kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü. Burada ikiz kardeşlerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Olayda yaralanan ikiz kardeşleri hastaneye getiren kişilerin A.Ç. ve R.Ç. olduğu belirlendi. Bu iki kişinin cinayet şüphelisi K.B.İ'nin otomobiliyle olay yerine gittiği belirlendi. Olayın ardından A.Ç. ve R.Ç'nin olaya yakın yerde yaşayan vatandaşlardan birinin aracıyla yaralanan ikizleri hastaneye götürdüğü tespit edildi. A.Ç. ve R.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.Ç. ve R.Ç. ifadesinde K.B.İ'nin otomobilinde F.A. ve R.D.'nin de olduğunu 5 kişi olay yerine gittiklerini, F.A. ile R.D.'nin olayın ardından K.B.İ ile birlikte kaçtıklarını söyledi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüphelerin kaçtığı otomobili İlyaslı köyü yakınlarında bir arazide terk edilmiş halde buldu. Otomobilde yapılan aramada, cinayet silahı olan av tüfeği de ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen titiz çalışmalarda şüphelilerin Beylerhan köyünde olduğu belirlendi. Köye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, K.B.İ., F.A. ve R.D.'yi arazide kaçarken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.Ç., R.Ç., K.B.İ.; F.A. ve R.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, K.B.İ'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiğini, ikiz kardeşler O.U. ve O.U. ile aralarında tartışma yaşandığını ve ailesine küfrettiğini iddia ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta İkiz Kardeş Cinayeti: 5 Tutuklama - Son Dakika

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