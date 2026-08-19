Uşak'ta Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Uşak'ta Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu

Uşak\'ta Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu
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Uşak'ın Sivaslı ve Banaz'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve uyuşturucu ele geçirildi.

Uşak'ın Sivaslı ve Banaz ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak makaron, tütün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Sivaslı ve Banaz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde iki şahsın evinde yapılan adli aramalarda 72 kök kenevir bitkisi, 542 gram kubar esrar, 217 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron, 9 bin 540 adet bandrolsüz dolu makaron ve 53 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan iki şüpheli hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Makaron, Banaz, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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