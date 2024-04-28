Uşak\'ta kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

3.Sayfa

Uşak'ta karşıdan karşıya geçerken kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Güre köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Y.H. idaresindeki 45 L 0177 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazife Karakoç'a (77) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Nazife Karakoç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra Karakoç'un cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Y.H. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK