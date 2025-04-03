Uşak'ta Kaza: 3 Yaralı

Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- İzmir karayolu Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (37) idaresindeki 64 SD 072 plakalı otomobil direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yolcu konumunda bulunan B.E. (28), H.A. (2) ve E.E. (59) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK