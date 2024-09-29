Uşak\'ta Metamfetamin Operasyonu

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 Kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil içinde yapılan aramada 1 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü T.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK