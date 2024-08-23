Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı çocuğun sağlık durumu ağır.

23.08.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edililemeyen 45 KA 0477 plakalı motosiklet İsalar köyünden Aydınlı köyü yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimeyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet bulunan Ali Erkorkmaz (16) ve E.K. (13) ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Erkorkmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, E.K. ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatılırken, E.K'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Motosiklet, İnceleme, 3-sayfa, Çocuk, Eşme, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
18:47 Bakanlık, İstanbul Vaniköy’deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu Bakanlık, İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa hakkında suç duyurusunda bulundu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 00:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement