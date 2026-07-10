Uşak'ta tarım arazisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangın, Uşak merkeze bağlı Kayağıl köyünün Karabol Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 3 helikopter, 15 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ve ilk müdahale araçları sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - UŞAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?