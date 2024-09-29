Uşak\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Uşak'ın Banaz ilçesinde başlayan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Karaköse köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz itfaiye aracı, iş makinesi ve helikopter sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. - UŞAK