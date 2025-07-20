Uşak\'ta Orman Yangınına Müdahale

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan devam ediyor.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları hem karadan hemde havadan devam ediyor. - UŞAK