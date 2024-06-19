Uşak'ta ormanlık alana sıçrayan yangına havadan müdahale devam ediyor
UŞAK - Uşak'ta ekili alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün saat 18: 30 sıralarında çıkan tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.
Yangına havadan 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda personel ve 154 kara aracıyla müdahale devam ediyor.
Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı.
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