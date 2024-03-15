Uşak\'ta Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Kişi Tutuklandı

Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı, firari şüphelinin babasının ifadesini samimi bulmadıklarını söyledi

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı, firari şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını açıkladı. Avukat, Cihantimur'un ifadesinde çelişkili noktalar olduğunu ve oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığını iddia etti. Ayrıca, Cihantimur'un şoförünün aracın şarjının bittiğini söylediğini ancak bu güzergahın ev ile iş yeri arasında olmadığını belirtti. Aci ailesinin avukatı, Cihantimur'un ifadesini samimiyetsiz bulduklarını ve oğluyla sürekli irtibat halinde olduklarını düşündüklerini söyledi.