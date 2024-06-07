Uşak'ta Otomobilin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobilin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak-İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana gelen kazada, İsmail Moral yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Moral hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. İncelemeler sonucunda İsmail Moral'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü B.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

07.06.2024 07:32
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Uşak'ta otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- İzmir Karayolu Ürünköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Moral (24) yönetimindeki 43 AEN 400 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan B.T. (48) idaresindeki 06 DS 6165 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk inceleme İsmail Moral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerden sonra İsmail Moral'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerince kamyon sürücüsü B.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Otomobilin Kamyona Arkadan Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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