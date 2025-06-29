Uşak'ta Patos Makinesinin Altında Kalma Faciası - Son Dakika
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Uşak'ta Patos Makinesinin Altında Kalma Faciası

29.06.2025 13:29
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Uşak'ta patos makinesinin altında kalan Hüseyin Karagöz hayatını kaybetti. Olay araştırılıyor.

Uşak'ta patos makinesinin altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kayaağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kriko ve takoz yardımıyla patos makinesinin lastiğini değiştiren Hüseyin Karagöz (62) takozun kayması sonucu altında kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karagöz'ün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Hüseyin Karagöz, Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

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