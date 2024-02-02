Uşak\'ta Sibergöz-21 Operasyonunda Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Uşak'ta gerçekleştiren Sibergöz-21 operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan Sibergöz-21 operasyonunun Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 30 Ocak tarihinde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Uşak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir E-Ticaret firma sitesinin sahtesini oluşturarak vatandaşlarla "Kargo Teslim Görevi ile Kazanç" adı altında irtibat kurulup müştekiden 270 Bin TL haksız kazanç elde edildiği ve banka hesaplarında yaklaşık 73 Milyon TL para trafiği bulunduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı. - UŞAK
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