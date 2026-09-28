Uşak\'ta tırın çarptığı 74 yaşındaki yaya ağır yaralandı, sürücü gözaltına alındı

Uşak'ta tır çarpması sonucu ağır yaralanan 74 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen V.K. (26) idaresindeki 64 FD 445 plakalı tır, ışığın yeşile dönmesiyle hareket edince yolun karşısına geçmeye çalışan Orhan Ç.'ye (74) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü V.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.