Uşak\'ta Toplam Araç Sayısı 167 Bin 840 Oldu

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Uşak'ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 167 bin 840 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini motosiklet, yüzde 38,1'ini otomobil, yüzde 6,7'sini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 41,2, otobüste yüzde 39,1, minibüste yüzde 38,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,3, kamyonette yüzde 24,2, traktörde yüzde 22,7, otomobilde yüzde 15,2 ve motosiklette yüzde 10,5 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 377 bin 1 kişi olurken, Uşak'ta bulunan toplam araç sayısı da 167 bin 840 olarak açıklandı.

Uşak'ta şu anda toplam araç sayısı 167 bin 840 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 78 bin 345, minibüs 2 bin 159, otobüs 1 bin 367, kamyonet 21 bin 773, kamyon 4 bin 559, motosiklet 37 bin 141, özel amaçlı 462 ve traktör sayısı da 22 bin 34 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak'ta araç başına düşen kişi sayısı 2,24 kişi, otomobil başına ise 4,81 kişi olarak belirlendi. - UŞAK