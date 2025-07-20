Uşak\'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'taki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 6 helikopter ve 243 personel sevk edildi.

Havanın kararmasının ardından, hava müdahalesi sona ererken ekiplerin karadan müdahalesi devam etti. Ekipleri uzun uğraşları sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangında 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesi engellenirken, 30 hektarlık ormanlık alan ise yangında zarar gördü. - UŞAK