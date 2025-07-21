Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak\'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
21.07.2025 14:05
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Uşak'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak'taki orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, dün Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, ilk müdahale aracı, uçak ve helikopter sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesi gece boyu devam etti. Ekipleri havadan ve karadan uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, yangında 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesi engellenirken, 30 hektarlık ormanlık alan ise yangında zarar gördü. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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