Uşak\'taki Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Uşak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye 6 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi, çok sayıda ilk müdahale aracı ile 128 personel sevk edildi.

Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. - UŞAK