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Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı

İSTANBUL - Üsküdar'da bir ahşap bina bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Üsküdar İlçesi Salacak Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle ahşap bir binada yangın çıktı. Yangın binanın ahşap olması nedeniyle bir anda tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına mudalesi devam ederken, yangında ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz öğrenilemedi.