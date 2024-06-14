Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika
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Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar\'da ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar İlçesi Salacak Mahallesi'nde bir ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla yayılarak binayı sardı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve müdahaleleri devam ediyor. Yangında ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

14.06.2024 21:39
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Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı

İSTANBUL - Üsküdar'da bir ahşap bina bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Üsküdar İlçesi Salacak Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle ahşap bir binada yangın çıktı. Yangın binanın ahşap olması nedeniyle bir anda tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına mudalesi devam ederken, yangında ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz öğrenilemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika

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