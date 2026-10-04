Üsküdar'da araç yumruklayana 180 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da araç yumruklayana 180 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi

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Üsküdar\'da araç yumruklayana 180 bin TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi
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İstanbul Üsküdar'da başka bir sürücünün aracını yumruklayan şüpheliye 180 bin TL trafik idari para cezası kesildi. Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün el konulurken aracı 60 gün trafikten men edildi; şüpheli 4 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeyken başka bir sürücünün yanına yaklaşıp aracını yumruklayarak saldıran şüpheliye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 2 Ekim'de Üsküdar'da meydana gelen "Mala Zarar Verme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçu ile ilgili çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda Altunizade Mahallesi Kısıklı caddesi üzerinde N.A. (40) idaresindeki aracın seyir halindeyken başka bir araç sürücüsünün yanına yaklaştığı; devamında şüpheli şahsın aracından inerek N.A. isimli şahsın aracını yumruklayarak fiziksel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen İ.B. (39) isimli şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli şahsa yönelik; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 46/4 (trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek) maddesinden 180 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün el konulurken, kullandığı araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, "Kasten Yaralama, TCK 151 ve TCK179" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Ekim'de adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
İstanbulGüvenlikOtomobil3. SayfaÜsküdarTrafikGüncelSon Dakika

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