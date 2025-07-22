Üsküdar\'da Çatı Yangını: Mangal Faciası

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında bina sakinleri mangal yaptığı sırada yangın çıktı. Alev alev yanan çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Üsküdar Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatı katında 2 kişi mangal yaparken ahşapların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendileri yaptı. Alevler giderek büyüyünce yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın esnasında yan binada oturan vatandaşın camdan hortum uzatarak yangına müdahalesi ise dikkat çekti. Yanan çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında çatıda bulunan vatandaşlara yardım eden güvenlik görevlisi Barış Ferhatoğlu, "Kulübemdeydim, duman çıktığını gördüm çatıdan. Hacı ağabey vardı bakkal, ona gittim. İtfaiyeyi aradık, aşağı indik. Yukarıda iki kişi vardı. İki kişi hortumla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Çağırdık bağırdık gelmediler. İtfaiye geldi, sonra yukarı ikinci defa çıktık. Ağzıma bez kapattım ben ıslatıp. İtfaiye gelince aşağı indiler. İtfaiyeciler müdahale ediyor. Yangın barbekü mangaldan dolayı çıktı" dedi. - İSTANBUL