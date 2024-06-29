Üsküdar\'da Taksiye Motosiklet Çarptı: 1 Yaralı

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Üsküdar'da D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki taksiye motosikletli arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken takside hasar meydana geldi.

Olay 01.00 sıralarında D100 Karayolu Ünalan mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 TAT 59 plakalı taksiye 34 HTH 513 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Salih E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Salih E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan taksi sürücüsü Erol A., "Ben sağ şeritte seyir halindeydim. Arkamdan 'küt' diye bir ses duydum. Sonra sağa çeker gibi yaptım, baktım ki arkamda motor, ben de şaşırdım. Vurduktan sonra bir baktım arkadaş yerdeydi. İnşallah arkadaşa bir şey olmamıştır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL