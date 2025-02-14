Üsküdar'da Toprak Kayması Sebebiyle İki Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Toprak Kayması Sebebiyle İki Bina Boşaltıldı

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İstanbul Üsküdar'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi, ancak binalar mühürlendi ve sakinleri geçici olarak yerleştirildi.

14.02.2025 05:31  Güncelleme: 05:35
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Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da iki binanın arkasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle binaların tedbir amaçlı olarak boşaltılmasına karar verildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Abdülkerim Düztaş, "Binaya ait arka kısımda bir bahçe var. Bahçe 1.5, 2 metre aşağıya doğru kaymış. AFAD ve polis ekipleri şu an burada. Herhalde mühürleyecekler, yarın bize bilgi verecekler." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da Toprak Kayması Sebebiyle İki Bina Boşaltıldı - Son Dakika

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