Üst Geçitte Tehlikeli Anlar

Sivrihisar ilçesinde üst geçit korkuluklarına çıkan bir şahıs sebebi ile Eskişehir-Afyonkarahisar yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Sorunsuz bir şekilde yere inen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Sivrihisar'dan geçen Ankara-Eskişehir kara yolu ile Afyonkarahisar yollarının kesiştiği ana arter Sivrihisar Dörtyol Kavşağı'ndeki üst geçit korkuluklarına çıkan S.A. (53) isimli şahsı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Eskişehir- Afyonkarahisar yolunu trafiğe kapattı. Şahsın metrelerce yüksekten düşme ihtimaline karşı yola itfaiye ekiplerince kurtarma yastığı açıldı. Daha sonra şahıs olaysız bir şekilde yere inerken, Eskişehir- Afyonkarahisar yolu da trafiğe açıldı. Şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR