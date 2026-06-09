Utsunomiya'da Ayı Panic Yaratmıştı - Son Dakika
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Utsunomiya'da Ayı Panic Yaratmıştı

09.06.2026 13:43
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Japonya'nın Utsunomiya kentinde 4 gündür dolaşan ayı yakalandı, 94 okulda eğitim durduruldu.

Japonya'nın Utsunomiya kentinde 4 gündür sokaklarda görülen ve kentte 94 okulda eğitime ara verilmesine neden olan ayı yakalandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde sokaklarda günlerdir dolaşan ayı halkta paniğe neden oldu. Alışveriş merkezi, üniversite ve toptan satış pazarı da dahil olmak üzere birçok yerde ayı görüldüğü ihbarı alan yetkililer harekete geçti. Kentte 4 gün boyunca sokaklarda dolaşarak 94 ilkokulda eğitime ara verilmesine neden olan ayının son olarak bir evin çevresinde görülmesinin ardından onlarca avcı, polis ve yetkililerle birlikte operasyon başlattı. Evin çevresini saran operasyon ekibi ayıyı yakalamayı başardı. Kentteki korku dolu aileler, helikopterlerin de katıldığı ayıyı yakalama çalışmaları sırasında yaşananları kapalı pencerelerin ardından izledi.

Ayının yakalandığı evin yakınlarında yaşayan Issei Okabe, rahatladıklarını ifade ederek, "Çocuklarım yakındaki okula gidiyor ve ayının orada da görüldüğü haberleri çıkmıştı. Haberlerde evimi gördüm ve şoke oldum. Vahşi bir hayvanın Utsunomiya'da görülmesi bir ilktir" dedi.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Fukushima'da 4 kişiyi yaralayan ayı henüz yakalanamadı.

Geçtiğimiz yıl Japonya'da 13 kişi ayı saldırısında yaralandı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Utsunomiya'da Ayı Panic Yaratmıştı - Son Dakika

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