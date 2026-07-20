Uyğur Cinayetleri: Yeni Gelişmeler ve Bağlantılar

Hatay'da 2011 yılında Mehmet Uyğur'un, 2012 yılında ise Selbi Uyğur'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada elde edilen yeni bilgilerle dosya, Kütahya'da Mayıs 2025'te ölü bulunan Nagihan Uyğur dosyasıyla aynı şüpheli üzerinden birleşti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mehmet Uyğur cinayeti nedeniyle hakkında işlem yapılan Yaşar Tekeli'nin Kütahya'da öldürülen yeğeni Nagihan Uyğur davasının da sanıkları arasında yer aldığı belirlendi. Hatay'da dosyanın yeniden ele alınmasıyla 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Selbi Uyğur'un da öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin yer göstermesi üzerine Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin Selbi Uyğur'a ait olduğu tespit edildi.

Kütahya'da ise kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Mayıs 2025'te Börekçiler Mahallesi'ndeki bir evin önünde bulunan ve üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazıda Nagihan Uyğur'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Nagihan Uyğur davasının ilk duruşmasında tutuklu sanık Yaşar Tekeli, genç kızı öldürdüğünü kabul etti. Hatay'da Mehmet ve Selbi Uyğur cinayetlerine ilişkin soruşturma ile Kütahya'da Nagihan Uyğur'un öldürülmesine ilişkin dava süreci ilgili mahkemelerde devam ediyor. - KÜTAHYA