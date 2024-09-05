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Uyuşturucu bağımlıları metruk yapıyı 'çöp ev' haline getirdi

ADANA - Adana'da kötü kokular üzerine girilen metruk bir evin içerisinden iki römork çöp çıktı. Uyuşturucu bağımlıların cirit attığı ve çöple doldurduğu evi belediye görevlileri temizledi.

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katından kötü kokular gelmesi üzerine durumu vatandaşlar belediye ekiplerine bildirdi. Metruk olan evin içerisine giren Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 'çöp ev' ile karşılaştı. Uyuşturucu bağımlıların kullandığı metruk evden iki römork dolusu çöp çıkartılarak temizlendi.

"Kokudan evde duramıyorduk"

Metruk evin altındaki dairede yaşayan Hatice Gökmen, "Burada uyuşturucu kullananlar oturuyormuş. Ben buraya geçtikten sonra bitti. Böceği, faresi hiç bitmedi. İçeride 3 tane de torunum var koku o kadar kötü ki duramıyoruz. Belediye sağ olsun geldi. Daha önce ilaçladı fakat koku geçmedi. Daha sonra belediyeye tekrar dilekçe verdik şimdi gelip temizlediler. Burada oturan hem uyuşturucu bağımlıları hem de satıcılardı" dedi.