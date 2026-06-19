Uyuşturucu Çetelerine Büyük Operasyon - Son Dakika
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Uyuşturucu Çetelerine Büyük Operasyon

19.06.2026 10:12
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İstanbul'da kriptolu iletişim kullanan uyuşturucu örgütlerine yönelik operasyon, 21 gözaltı kararı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kriptolu haberleşme sistemi kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, çok sayıda mal varlığına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada, suç örgütlerinin özel olarak hazırlanmış cep telefonları üzerinden çalışan, uçtan uca şifreli haberleşme imkanı sağlayan bir uygulama kullandıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, söz konusu cihazlarda mikrofon, kamera ve GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı tespit edildi.

Kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların analiz edilmesi sonucu, suç örgütlerinin çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri zaman zaman Türkiye'ye, zaman zaman da farklı ülkelere sevk ettikleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları değerlendirildi.

Çalışmalar kapsamında örgütsel faaliyetlere iştirak ettiği belirlenen 50 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerden 10'unun başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 19'unun yurt dışında firari durumda olduğu, 21'inin ise Türkiye'de bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen 19 şüpheli hakkında ise uluslararası düzeyde yakalama amacıyla kırmızı bülten süreci başlatıldı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Bu çerçevede 50 kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklara, 78 taşınmaza, 77 motorlu araca ve 15 şirketteki ortaklık payına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Çetelerine Büyük Operasyon - Son Dakika

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