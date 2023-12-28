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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. E.K isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 110 adet extacy hap ve 8.29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
28.12.2023 - 20:06,
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Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kentte faaliyeti tespit edilen E.K isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 110 adet extacy hap ve daralı ağırlığı 8.29 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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