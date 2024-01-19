Uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, bir şüpheli bebekle cezaevine gönderildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 49 şüpheliden 29'u tutuklandı
Şüphelilerden biri kucağındaki bebekle cezaevine gönderildi
BURSA - İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 29'u tutuklandı.
Kucağında bebekle cezaevi
Yakalanarak gözaltına alınan 49 kişi İnegöl Adliyesine peyderpey çıkarıldı. 3 gün süren yargılama sona erdi. 49 kişiden 29'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla 9 kişide mahkemeden serbest kaldı.
Tutuklanan şahıslar arasındaki Ceren K. kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.
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