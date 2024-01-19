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Uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, bir şüpheli bebekle cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, bir şüpheli bebekle cezaevine gönderildi

İnegöl'de yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 49 şüpheliden 29'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan Ceren K., kucağındaki bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, bir şüpheli bebekle cezaevine gönderildi
19.01.2024 - 23:10,
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 49 şüpheliden 29'u tutuklandı

Şüphelilerden biri kucağındaki bebekle cezaevine gönderildi

BURSA - İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 29'u tutuklandı.

Kucağında bebekle cezaevi

Yakalanarak gözaltına alınan 49 kişi İnegöl Adliyesine peyderpey çıkarıldı. 3 gün süren yargılama sona erdi. 49 kişiden 29'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla 9 kişide mahkemeden serbest kaldı.

Tutuklanan şahıslar arasındaki Ceren K. kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İnegöl, Cezaevi, Adliye, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı, bir şüpheli bebekle cezaevine gönderildi - Son Dakika


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