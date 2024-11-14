Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ilgaz ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, düzenlenen operasyonda A.Y.H., I.D., T.G.H. ve N.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gerede L tipi ve Bolu T tipi cezaevine gönderildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
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