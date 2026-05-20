Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
20.05.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, konteyner şasesi içerisine taşların arkasına gizlenmiş uyuşturucu paketi ise dikkat çekti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Çayırova ilçesinde kiraladıkları apartta uyuşturucu madde temin ederek paketledikleri ve İstanbul, Kocaeli, Düzce ile Sakarya'da alt torbacılar aracılığıyla satış yaptıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Kocaeli'de yaşayan U.T. (35) ile Erenler ilçesinde ikamet eden D.G. (27) isimli şüphelilerin Kocaeli'nden Düzce'ye, ardından Sakarya'ya geldikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilere ait 3 sırt çantasında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 2 bin 300 içimlik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 698 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 14 gram likit GHB (sıvı extacy), 19 adet ecstasy hap, 2 hassas terazi, 128 bin 935 lira para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen not defteri ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen ve "üst torbacı" olarak değerlendirilen N.A.M. (51), S.Y. (27) ve K.Y.Y. (25) isimli şahıslar, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve Çayırova'daki apartta yapılan aramalarda ise 81,49 gram metamfetamin, 40 adet ecstasy hap, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan yüzlerce kilitli poşet, eldiven, ambalaj lastiği ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İzmit'te bir arazide yapılan aramada konteyner şasesi içerisine taşların arkasına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 alt torbacı ile 3 üst torbacı olmak üzere toplam 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:10
Ferdi Kadıoğlu, Brighton’da sezonun oyuncusu seçildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:04:10. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.