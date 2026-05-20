Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, konteyner şasesi içerisine taşların arkasına gizlenmiş uyuşturucu paketi ise dikkat çekti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Çayırova ilçesinde kiraladıkları apartta uyuşturucu madde temin ederek paketledikleri ve İstanbul, Kocaeli, Düzce ile Sakarya'da alt torbacılar aracılığıyla satış yaptıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Kocaeli'de yaşayan U.T. (35) ile Erenler ilçesinde ikamet eden D.G. (27) isimli şüphelilerin Kocaeli'nden Düzce'ye, ardından Sakarya'ya geldikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilere ait 3 sırt çantasında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 2 bin 300 içimlik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 698 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 14 gram likit GHB (sıvı extacy), 19 adet ecstasy hap, 2 hassas terazi, 128 bin 935 lira para ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen not defteri ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, şüphelilerle bağlantılı oldukları belirlenen ve "üst torbacı" olarak değerlendirilen N.A.M. (51), S.Y. (27) ve K.Y.Y. (25) isimli şahıslar, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve Çayırova'daki apartta yapılan aramalarda ise 81,49 gram metamfetamin, 40 adet ecstasy hap, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan yüzlerce kilitli poşet, eldiven, ambalaj lastiği ile uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İzmit'te bir arazide yapılan aramada konteyner şasesi içerisine taşların arkasına gizlenmiş 200 gram metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 2 alt torbacı ile 3 üst torbacı olmak üzere toplam 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA