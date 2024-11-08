Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi - Son Dakika
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Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi

Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatında jandarma operasyonuyla bir kişi yakalandı.

08.11.2024 22:01
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Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi

AKSARAY - Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıs jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Operasyon, Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde 51 plakalı bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şahsın Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, sevkiyatın yapılacağı aracı ve şahsın kimliğini tespit etti. Şahıs ve araç üzerinde takip başlatan jandarma ekipleri şahsın uyuşturucu maddelerle birlikte Mersin'den Aksaray'a hareket etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Adana Kara yolunda pusuya yatan jandarma ekipleri beklenen aracın il sınırlarına girmesi üzerine aracı durdurdu. Araç sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar ve 29 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi - Son Dakika

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