Hatay'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Suçlusu Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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